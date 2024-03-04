İzmit'te otomobil, TIR'ın altına girdi! 30 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza gece yarısı TEM Otoyolu İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan Orkun Uslu yönetimindeki SIG X 8181 Almanya plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi.BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİOtomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, tavanı yırtılarak açılan otomobilde bulunan sürücü Uslu ile yolcular Serdar Küçük ve arka koltukta oturan Salih Çil'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Uslu ile Çil, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Küçük'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.SORUŞTURMA BAŞLATILDIKaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobil üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarında, araç içerisinde boş içki şişeleri buldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yola saçılan cam ve araç parçaları temizlendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.Polis ekipleri, TIR sürücüsü Muhammet Akbaş'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.