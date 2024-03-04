İYİ Parti Körfez'de toplu istifa! 100 kişi AK Parti'ye geçti
İyi Parti Kocaeli Körfez İlçesi teşkilatı, yerel seçime sayılı günler kala yaşanan toplu istifa ile adeta sarsıldı. Parti’den toplu şekilde istifa eden, içlerinde Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı’nın da yer aldığı 100’e yakın kişi AK Parti’ye geçti. Düzenlenen toplantıda, AK Parti'ye geçen yeni üyelerin rozetlerini de Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt taktı.
Körfez'de İYİ Parti'den toplu şekilde istifa eden, eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm'ün de yeğeni olan Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay'ın da içlerinde bulunduğu 100 kişi, AK Parti'ye geçti. AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül de katıldı.
BÜYÜK BİR AİLEYİZ
AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, 'hoş geldiniz' dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da, 'Körfez'de siyasetin doğru adresi AK Parti'dir' dedi.
Başkan Söğüt ve Okudan daha sonra doldurulan üye formlarını tek tek teslim aldı. Yeni üyelere rozetleri de takılırken, ilçe binası önünde de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.