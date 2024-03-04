İYİ Parti Körfez'de toplu istifa! 100 kişi AK Parti'ye geçti

Körfez'de İYİ Parti'den toplu şekilde istifa eden, eski İlçe Başkanı Cahit Sürüm'ün de yeğeni olan Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdurrahman Akbay'ın da içlerinde bulunduğu 100 kişi, AK Parti'ye geçti. AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül de katıldı.AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, 'hoş geldiniz' dedi. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da, 'Körfez'de siyasetin doğru adresi AK Parti'dir' dedi.Başkan Söğüt ve Okudan daha sonra doldurulan üye formlarını tek tek teslim aldı. Yeni üyelere rozetleri de takılırken, ilçe binası önünde de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.