İşte Kandil ittifakının belgesi! DEM Parti İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listesinde…

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptı. Göstermelik aday pazarlıkları sürerken Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. Kent uzlaşısı bahanesiyle 'Kandil uzlaşısını' kuran CHP ve DEM'in düzenlediği ortak mitinglerde terörist başı Öcalan için özgürlük sloganları atıldı. DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı…

Cumhuriyet Halk Partisi, 8'li koalisyon ortakları tarafından yalnız bırakıldı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. CHP lideri Özgür Özel, 'Görüşmelerimiz açık ve şeffaf olacak' diyerek ellerinde şehitlerimizin kanı olan DEM Partili eş başkanlar ile el sıkıştı…Göstermelik adaylık pazarlıkları sürerken kapı arkası siyaset ve Kandil'den gelen talimatla kirli anlaşma sağlandı. 'Kent uzlaşısı' bahanesine sarıldıkları Kandil uzlaşısı ile vatandaşlardan oy toplamaya başladı. Ortak mitinglerde terörist başı Öcalan sloganları atıldı, PKK paçavrası açıldı.CHP, İstanbul Esenyurt'taki belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'yi desteklediğini açıkladı. Öte yandan CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı!DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere gireceği netleşirken ortaya çıkan tablo, Kandil uzlaşısını kanıtladı. aHaber yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarını açıkladı…DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla 'Biji serok Apo' sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)5 SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)7 SIRA- Cevdet Dalkılıç8 SIRA- Dicle Özdaş10 SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen11 SIRA – Elif Yıldırım3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)15. SIRA - Musa Avyüzen16 SIRA - Dilek Ateş3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun13. SIRA – Hüseyin Kazan2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış3. SIRA – Osman Yalçın7. SIRA – Yıldız Serinyel9. SIRA – Orhan Yeler13. SIRA – Memet Tel16. SIRA – Elvan Uçar Kordu19. SIRA – Menduh Kaplan20. SIRA – Murat Turğut22. SIRA – Güven Yılmaz24. SIRA – Kenan Özyolcu3. SIRA – Sinan Kılıç13. SIRA – Cemalettin Yüksel3. SIRA – İsmail Çarboğa22. SIRA – Mehmet Tel5. SIRA – Suat Karaoğlan22. SIRA – Şükrü Akçadağ