İstanbullulara müjde! Ulaşımda yeni dönem: Artık minibüslerde de geçerli...

İstanbul'un nefesini tuttuğu ulaşım sorununa çözüm adına atılan önemli bir adım daha atıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında geçen temmuz ayında alınan kararın ardından, Arnavutköy'de 'Ücret Entegrasyon Projesi' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğu vurgulanarak, bu projenin kent ulaşımı için önemli bir dönüşüm başlattığı belirtildi.Artık Arnavutköy'de yaşayanlar ve ziyaretçiler, daha entegre bir ulaşım sistemiyle karşı karşıya kalacaklar.İstanbul'un en aktif kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan minibüslerde, artık aktarma ve indirimli ücret avantajları sağlanabilecek.Proje kapsamında ilk olarak 17+1 koltuk kapasiteli araçlar kullanılacak ve pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy'de geçerli olacak. ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN1 hatlarında uygulanacak.