İrem Gül'ü öldüren Murat Önver seri katil mi? Kan donduran ifade: “Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor”

Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan'ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan'ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.Murat Önver, 2022 Eylül'de başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, 'Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha' dedi.Önver'in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, 'Öldürüp, gömüyorum' sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, 'Öldürüp, gömüyorum' sözlerini de inkar etti.Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'ü 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine konuldu.İrem Gül'ün babası emekli memur Hakan Gül, SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Değil müebbet idam cezası verseler dahi acımız dinmez. Psikopat sapık adam kızımın başına dert oldu. Saplantılı hale gelmişti.Tehditlerde bulunmaya başladı. Zavallı evladım, annesiyle bana bir zarar verecek korkusu ile onun evine gitmiş. Orada her ne olduysa bir daha görmedik yavrumu. Başka bir suçtan yakalandığı gün Polislere 'adam öldürüyorum.Gömüyorum kimse bulamıyor'deyince polisler tutanak tutmuş. O polislerden Allah razı olsun' dedi.Murat Önver'in 'sakin olduğum zaman sorun yok sakin olamadığım zamanlar adam öldürüyorum gömüyorum kimse bulamıyor' sözleri üzerine Önver'in başka cinayetler de işlemiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Emniyet yetkilileri, Önver'in yeni bir seri katil olabileceğini değerlendirerek faili meçhul dosyalar üzerinde yoğunlaştı.