Gram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladıGram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladı

Ons ve gram altın başta olmak üzere altın fiyatları tarafında yükselişler devam ediyor. Piyasalarda gözler ABD verilerine kitlenmişken, gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 için altın çağı benzetmesini yaparak altında kritik seviyeleri açıkladı.Altın fiyatları tarafında eşikler tek tek aşılıyor. Söz konusu yükselişlerin bir sürpriz olmadığını söyleyen İslam Memiş, 'Her ay rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz' dedi. ABD ekonomisindeki zayıflama Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi. Bu durum piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için aceleye gerek olmadığı mesajını tekrarlayacağı beklentisini oluşturdu. Piyasadaki beklentiye rağmen ons altın 2 ayın zirvesine yaklaşırken, ondan destek alan gram altın da yeni rekorunu kırdı. Bu hafta açıklanacak verilerin kritik olduğunu belirten İslam Memiş, rakam vererek altında kritik seviyeleri açıkladı.Ons altın fiyatı 2080 dolar seviyesinde. O kırılamayan 2070 dolar seviyesi hızlıca kırıldı. Bu yılki beklentimiz 2150 dolar, devamında 2350 dolar seviyesi olduğu için bu yükselişleri sürpriz olarak algılamıyoruz.Altın fiyatları tarafında bu yıl bu yükselişler sürecek. Özellikle 2024 yılı ile alakalı sloganımız '204 yılında altın altın çağını yaşayacak'. Her ay yeni bir rekor tazeleyen bir altın piyasası göreceğiz. Her ay yeni bir zirveyi test eden bir altın fiyatları karşımızda olacak.Bu hafta ons altın fiyatında 2060-2085 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Şu anda 2080 dolar seviyesinde. Tekrar 2085 dolar seviyesinden bir satış gelebilir. Aşağıda 2060 dolar destek seviyesine kadar gerileyebilir. Dikkat etmekte fayda var. Ancak bu yıl içinde 2150-2350 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte.Gram altın fiyatının ekranlarda 2100 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz resmi kur tarafında. Gram altın fiyatı serbest piyasalarda 2155-2170 lira aralığında. Gram altın haftaya yine rekor tazeleyerek başladı.Gram altın fiyatı serbest piyasada şu an 2170 lira seviyesinde. Bu hafta gram altın fiyatında 2150-2200 lira aralığını takip edeceğiz. Geçen haftanın zirvesi olan 2128 liraydı. Bugün 2200 lira direncini takip ediyor olacağım. Mart ayı sonuna kadar beklediğim rakam 2150 lira seviyesiydi. Bu beklentiler daha ayın ilk haftasında gerçekleştiği için bu bize yaz aylarında beklediğim 2500-2700 lira seviyesinin daha erken test edileceğinin işaretini vermiş oldu. Yıl sonu için beklediğim 3000 lira seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok. Yine 3000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş trendi karşımızda olacak.Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Altın borcu olanlar düğün yapacaklar ve altın yatırımını düşünenler kafasına 3000 lira seviyesini yazsın. Ona göre gardını alsın.Gram altın yatırımcısı bu hafta ons altın fiyatında 2060 dolar seviyesini takip etmeli. 2060 dolar seviyesindeki karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa alabilir.ALIŞ(TL) 2.110,60SATIŞ(TL) 2.110,98ALIŞ(USD) 2.082,68SATIŞ(USD) 2.083,04ALIŞ(TL) 3.569,00SATIŞ(TL) 3.607,00ALIŞ(TL) 14.468,00SATIŞ(TL) 14.686,00ALIŞ(TL) 1.984,36SATIŞ(TL) 2.095,34