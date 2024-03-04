Fatih Terim Yunanistan’da şoku yaşadı! VAR için isyan etti: Galatasaray’dan sonra ikinci kez yaşayacak…

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atmıştı.Süper Lig'de Galatasaray'ın başında uzun yıllar büyük başarılar elde eden Terim, yine son olarak sarı-kırmızılı ekibi çalıştırmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 sene boyunca takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör, Panathinaikos'un başına geçti.Yunanistan ekibinde şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, son oynanan maçta OFI ile 2-2 berabere kaldı.Fatih Terim'in öğrencileri mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmadan büyük bir şok yaşayarak 1 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos'un da gerisine düşerek 4. sırada yer aldı.Maçta ev sahibi ekibin gollerini Jesus Jimenez Nunez ve Aaron Leya Iseka atarken, konuk takımın golleri Fotis Ioannidis ve Andraz Sporar'dan geldi.Öte yandan Fatih Terim'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydın da 90 dakiak sahada kaldı. Normal sezonu tamamlanan Yunanistan Süper Ligi'nde play-off maçları oynanacak.6 ekibin yer aldığı şampiyonluk play-off maçlarında ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın teknik direktörüyken de play-off heyecanı yaşayan Fatih Terim, Fenerbahçe'nin önüne geçerek şampiyonluk yaşamıştı.Terim, Yunanistan Süper Ligi'ndeki lig kuralları nedeniyle kariyerinde ikinci kez play-off deneyimi yaşayacak.OFI maçının ardından hakemler için adeta isyan eden Fatih Terim, özellikle maçın VAR hakemlerini sert sözlerle eleştirdi.Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:Beklemediğimiz puanlar kaybettik. Geldiğimden beri hakemler hakkında hiçbir şey söylemedim. Sadece penaltı atışları sırasında maçın 5 dakika geciktiğini söylemek istiyorum.OFI beş değişiklik yaptı, biz üç değişiklik yaptık, sakatlıklar vardı ve sadece 7 dakika geç kaldık. Biz oynamak istiyoruz. İyi oynayıp oynamamamız önemli değil. Eğer iyi değilsek, duruma bakacağız. OFI'nin kazandığı bir penaltıydı ve maçın sonunda Ioannidis'in olduğu bölümde yaşananları voleybolda görüyoruz. VAR nerede, hakem nerede?Puan kaybettiğimizde mazeret üretmek istemiyorum ama futbol oynamak istiyoruz. Oynamak isteyen takımları desteklemeliyiz, oyalamak isteyenleri değil. Faul olup olmadığını bilmek istemiyoruz. Yine de elimize geçen fırsatları gole çevirmeliydik.