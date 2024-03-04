Esrarengiz kadın cesedi: Otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm!

Antalya'da sır bir olay yaşandı. Çalılıkta cesedi bulunan kadının Ayşe Dilek (44) olduğu ortaya çıktı. Vücudunda kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olay 2 Mart sabahı Antalya Kepez'de yaşandı. Bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü.Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan kişi, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm, oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" şeklinde konuştu.Çalılıkta cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek olduğu belirlendi. Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.