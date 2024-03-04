CHP’nin işten çıkardığı kadın işçiler SABAH’a konuştu: Zeydan Karalar'a hakkımızı helal etmiyoruz

Verdikleri namus sözlerine rağmen belediye başkanı seçildikten sonra binlerce işçiyi kapı önüne koyan CHP'li belediyelere öfke sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçen 5 yılda binlerce işçiyi mağdur etti.14 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan 1 çocuk annesi Zahide Genç, 'Duraklarda yolcu almadığı, ani fren yaptığı, süratli araç kullandığı' gerekçesiyle 49 numaralı koddan dolayı (Verilen işleri kasıtlı olarak yapmaması, görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi) işine son verildi.Tazminat ve işsizlik maaşından yararlanamadığını ifade eden Zahide Genç, 'Kimseyi mağdur etmeyeceklerini söylediler ama sözlerini tutmadılar. 14 yıl otobüs sürdüm bir tane kazam olmadı. İşimi severek yapıyordum. Bizleri çıkarıp kendi adamlarını aldılar.Ne tazminatımı verdiler ne de işsizlik maaşı alabildim. Çok zor günler geçirdim. Oğlum askerdeydi. Ona para göndermekte zorlandım. Evlere temizliğe giderek hayatımı devam ettirmeye çalıştım. Şimdi yaşlı bakım merkezinde çalışıyorum. Bizi perişan ettiler kendileri de perişan olsun. Hakkımı helal etmiyorum' dedi.2010 yılında girdiği belediyeden 2021 yılında çıkarılan 4 çocuk annesi Gülay Kendir de(58) tazminat ve işsizlik maaşı alamayanlardan. İşten çıkartıldıktan sonra bunalıma girdiğini, 2 ay evden çıkamadığını anlatan ve şu an servis şoförlüğü yapan Kendir, 'Seçimi kazandıktan sonra otobüs işletmesine geldiler işini yapanları çıkartmayacaklarını söylediler.Ama yalan söylediler. Mesai ve bayram ücretlerimizi hep eksik verdiler. Reklam ve algı yaptılar. AK Parti ve MHP'li olanların işlerine son verip kendi adamlarını belediyeye doldurdular. Eğer ekmeğimle oynamasalardı emekli olacaktım, emekliliğimi bile elimden aldılar. Bunlarda hiç vidan yok. Yazıklar olsun' diye konuştu.2015 yılında belediyede Kent Konseyi'nde görev yapmaya başlayan Begüm Küçükbağcı (30) ise, sosyal medya hesabında bir önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü ile çekilen fotoğrafı nedeniyle işinden çıkarıldı.CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturduktan yaklaşık 3 ay sonra işine son verilen Begüm Küçükbağcı, 'Daha sonra belediyenin bünyesinde bulunan Beldetaş'a sekreter olarak gönderildim. Burada bana 'Kime oy verdin' dediler. Ben de Hüseyin Sözlü'ye verdiğimi söyledim.Yönetim kurulu başkanı Kamuran Karaca ile yardımcısı Reşit Karakuş, Hüseyin Sözlü ile sosyal medyamdan fotoğrafımı bulmuşlar. Bana 'MHP'lisin oraya hizmet ediyorsun' dediler.CHP il binasına gönderilen listelerde de adımın karşısına 'Zeynep Sözlü'nün şoförü', 'Sözlü'nün karakutusu' diye yazmışlar. Projelerim uluslararası olduğu için CHP'li yöneticiler tarafından engellendim' şeklinde konuştu.