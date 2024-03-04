CHP'li başkan adayından yerel seçim öncesi istifa açıklaması... 'Sorumlusu il teşkilatıdır'

Şanlıurfa'nın Harran ilçe belediye başkan adayı olan Mehmet İngin, İl teşkilatının sandıklara yazmış olduğu sandık görevlilerin Harran ilçe teşkilatıyla alakası olmadığını ve seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanamayacağı için adaylıktan çekildiğini ve bu sorumluluğun il teşkilatında olduğunu açıklayarak başkan adaylığından istifa ettiğini açıkladı.