Bayraktar Akıncı, Modern Warships Oyununa Eklendi

Artstorm FZE tarafından geliştirilen ve yaklaşık 3 yıl önce iOS ve Android cihazlar için piyasaya sürülen mobil savaş oyunu Modern Warships, bugün Türk oyunseverlerin dikkatini çekecek bir güncelleme ile gündeme geldi. 0.77 numaralı güncelleme ile silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar Akıncı, oyuna eklendi. Ayrıca Baykar tarafından geliştirilen pek çok silah ve mühimmat da Bayraktar Akıncı ile oyuna gelmiş durumda.Artstorm FZE, Bayraktar Akıncı için 'Türk yüksek irtifa, ultra uzun menzilli silahlı insansız hava aracı. SİHA, itiş gücünü artıran ve yüksek miktarda silah taşımasına olanak tanıyan bir çift turboprop motorla donatıldı. SİHA, hem karada hem de havadaki hedefleri imha görevlerinde kullanılabilir. SİHA, aynı zamanda gemilere de ciddi hasar verebilecek bir çift çok işlevli fırlatıcı Sungur ve Cirit'e sahip.' ifadelerini kullanıyor.Bayraktar Akıncı, VIP Battle Pass ile erişilebilir halde olacak. Akıncı'nın üzerindeki silah ve mühimmatlar ise şu şekilde sıralandı:SOM-J havadan karaya seyir füzesi.Çakır havadan karaya seyir füzesi.Kuzgun havadan karaya güdümlü füze.2 adet çok amaçlı füzeye sahip Sungur fırlatıcı.4 adet çok amaçlı füzeye sahip Cirit fırlatıcı.HGK-84 güdüm kiti.Modern Warships'i indirmek ve oynamak isterseniz iOS için buraya, Android için buraya tıklayabilirsiniz.