Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı! Yaz ayını işaret etti: Hazırlıklarımız var

Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:BAE ve Mısır ziyaretleri oldukça verimli geçti. Filistin meselesini etraflıca konuştuk. Yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız.Yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için bakanlıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz gerekli çalışmalar yaptı.SINIR ÖTESİ HAREKAT SİNYALİIrak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.Türkiye'yi, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.Bölgedeki herkesi, kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hâlâ anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARITürkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir. Filistin topraklarında İkinci Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır. Bugün Filistinliler için reva gördükleri cinayet ve hırsızlık eylemleri yarın kendilerine uygulandığında bu ülkelerin ve halklarının kimseden yardım isteyecek yüzleri kalmayacaktır.TÜRKİYE'NİN İHRACAT BAŞARISISadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık. Ürettiğimiz tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi gibi deniz platformlarından 10 ülkeye 140 adet ihracat gerçekleştirdik.ENFLASYONLA MÜCADELETürkiye bugünüyle birlikte geleceğini de şekillendirecek tarihi bir ekonomik dönüşümden geçiyor. Açıklanan her veri ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükseldiğine işaret ediyor. Enflasyonla mücadelede henüz istediğimiz yerde değiliz. Enflasyonu çözeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, millî gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.