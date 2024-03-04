AWEG göz kamaştırıyor! EPGYPES24'TE 'Yılın En İyi İklim Teknolojisi Girişimi' ödülü PİKARE'nin!

Pikare'nin Atmosferik Su ve Enerji Üretim Sistemi olan AWEG, 1800 başvuru arasından sıyrılarak 'Yılın En İyi İklim Teknolojisi Girişimi' seçildi. Ödülü, PiKARE Başkan Yardımcısı Hüseyin Çiloğlu, Mısır Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanı Tarek El Molla'nın elinden aldı.2021 yılında kurulan PiKARE, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. AWEG'in arkasındaki çalışmalar 10 yıl öncesine dayanıyor ve bu yenilikçi sistem, endüstriyel ölçekte su üretebilen dünya üzerindeki tek havadan su sistem olma özelliğini taşıyor. AWEG sadece kendi enerjisini üretebilen ve su ayak izini pozitife çeviren tek su sistemi değil, aynı zamanda 12MW kapasitesinde bir enerji üretebilen dünya üzerindeki yegâne su ve enerji teknolojisi olarak da öne çıkıyor.AWEG, Sıfır Atık, Pozitif Su Ayak İzi ve Negatif Karbon Emisyonu özelliklerine sahip tek küresel iklim teknolojisi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu, AWEG'in sadece su ve enerji sorununun çözümü için değil, aynı zamanda küresel iklim krizine karşı da önemli bir çözüm sunduğunun göstergesi.EGYPES24'te 'Yılın En İyi İklim Teknolojisi Girişimi' seçilmesinin ardından PiKARE Başkan Yardımcısı Hüseyin Çiloğlu, Enerji Dünyası'nın saygın programı olan Energy Connects'e konuk oldu. Çiloğlu, mülakatta AWEG'in teknolojik özelliklerini, küresel iklim krizine olan katkısını ve karbonsuzlaşma teknolojilerinin geleceğini anlattı.'EGYPES24'te 'Yılın En İyi İklim Teknolojisi Girişimi' seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, AWEG'in küresel iklim krizine karşı önemli bir çözüm sunduğunun ve dünya çapında tanınmaya başladığının göstergesi. AWEG'i tüm dünyaya yaymak ve su ve enerji sorununa sürdürülebilir çözümler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.''AWEG, Türkiye'nin derin ve temiz teknoloji konusundaki en önemli başarısına imza attı. Bu ödül, Türk girişimciliğinin ve inovasyonunun gücünü gösteriyor. AWEG'in Türkiye'de üretilmeye başlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'EGYPES24, Afrika ve Ortadoğu'nun en büyük enerji fuarıdır. 19-21 Şubat 2024 tarihleri arasında Kahire'de düzenlenen fuarda, dünya enerji devleri yeni teknolojilerini ve çözümlerini sergiliyor.PiKARE, 2021 yılında kurulan bir su ve enerji girişimi sistemidir. Şirketin amiral gemisi ürünü olan AWEG, atmosferik sudan temiz su ve enerji üreten yenilikçi bir teknolojidir.