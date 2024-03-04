Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama: 1 ölü 4 yaralı!

İstanbul Ataşehir'de bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sebebiyle 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Olay, İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde meydana geldi.Tankerde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralının tedavisi devam ederken hafif yaralı olan 2 kişi ise ayakta tedavi edildi.Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde delil araştırması ve inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın tankerin dış kaynak çalışması sırasında meydana geldiği belirlendi...