Apple akıllı yüzük geliştirdi! Akıllı saatler artık tarihe karışıyor!
Teknoloji piyasaının önde gelen şirketleri arasında yerini alan Apple, son günlerde İphone 16 ve Apple Vision Pro ile gündemden düşmüyordu. Ancak şirket büyük bir hamle daha yaparak akıllı yüzük geliştirdiğini duyurdu. Dev Güney Kore firması Samsung da Galaxy Ring adında akıllı yüzük çıkartacağını duyurmuştu.
Dev Amerikan şirketi Apple üretmiş olduğu akıllı saatler büyük rağbet görmüş ve kullanıcıların kalp ritimleri, uyku takipleri, adımları ve yaktığı kalorileri ölçebiliyor.
ÖNCE AKILLI SAAT ŞİMDİ AKILLI YÜZÜK
Ancak şirket akıllı saatten sonra şimdi ise akıllı yüzük geliştirdiği öğrenildi.
SAMSUNG İLE YÜZÜK REKABETİ BAŞLADI
Güney Kore'den alınan verilere göre; Apple giyilebilir bir yüzük üzerinde çalıştıklarını aynı çalışmayı rakibi Samsung'ta uygulamaya koymak için çalışmalarına başladı.
Macrumors'ta yer alan habere göre; Apple şirketinin CEO'su Tim Cook, ''ilk değil, en iyi ol'' sloganı ile Samsung'un daha önceden satışa sunduğunu ve kendi şirketlerinin de bu doğrultuda yol alacaklarını ifade etti.
AKILLI YÜZÜK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Electronic Times'te yer alan habere göre ise akıllı yüzüklerin şarj olmadan uzun bir süre parmaklarda kalabilmesi ve yüzük üzerinde başarılı gelişimler sağlanabileceği bilgisi yer aldı. Şirketin NFC özelliğiyle parmağa takılan yüzük için patent başvurularında bulunduğu öğrenildi.