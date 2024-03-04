Apple akıllı yüzük geliştirdi! Akıllı saatler artık tarihe karışıyor!

Dev Amerikan şirketi Apple üretmiş olduğu akıllı saatler büyük rağbet görmüş ve kullanıcıların kalp ritimleri, uyku takipleri, adımları ve yaktığı kalorileri ölçebiliyor.Ancak şirket akıllı saatten sonra şimdi ise akıllı yüzük geliştirdiği öğrenildi.Güney Kore'den alınan verilere göre; Apple giyilebilir bir yüzük üzerinde çalıştıklarını aynı çalışmayı rakibi Samsung'ta uygulamaya koymak için çalışmalarına başladı.Macrumors'ta yer alan habere göre; Apple şirketinin CEO'su Tim Cook, ''ilk değil, en iyi ol'' sloganı ile Samsung'un daha önceden satışa sunduğunu ve kendi şirketlerinin de bu doğrultuda yol alacaklarını ifade etti.Electronic Times'te yer alan habere göre ise akıllı yüzüklerin şarj olmadan uzun bir süre parmaklarda kalabilmesi ve yüzük üzerinde başarılı gelişimler sağlanabileceği bilgisi yer aldı. Şirketin NFC özelliğiyle parmağa takılan yüzük için patent başvurularında bulunduğu öğrenildi.