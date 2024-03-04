Altınok'tan Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Apo bey diyen bir büyükşehir belediye başkanı var!'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, “Televizyonda bunca insanımızın katili için ‘Apo Bey' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan'ı var. ‘Demirtaş bırakılmalı' diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi? Bunları söyleyeceksin sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri bitince ‘Türk milliyetçisiyim, kahrolsun PKK' diyeceksin. Hangisi doğru?” dedi.Altınok, Ankara'nın Güdül ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini sıralayan Altınok, “ Güdül'de yaptığı bir tane yapı var mı? Varsa hakkını verelim; ama bana söylenen, Güdül'e bir tane eser yapmadığı. Bu nasıl bir Ankaralılıktır? Güdül belediye başkanı az bir bütçeyle çok şey yaptı. Köylerin imarını yapacağız. Şu an köyde ev yapmak için 12 yerden izin alıyorsunuz. 12 yeri dolaşmaktan köylümüzü kurtaracağız, gelip belediyeden her işini halledecek. İnşaat, ruhsat harçları da sembolik olacak. Tarımı destekleyeceğiz. 500 litre mazot vereceğiz. 2 ton-5 ton arası tohum desteğinde bulunacağız. Türkiye'nin başkenti Ankara, tarımın da başkenti olacak' diye konuştuMansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine ilişkin konuşan Altınok, “Seçimden seçime milliyetçi olanlar var. Seçim olmasa milliyetçiliği de yok. Televizyondaki sözlerini unutmayın, kanmayın, aldanmayın. Biz bu vatanı sokaklarda bulmadık. Atatürk ne diyor; mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Bu vatan, şehitlerimizin kanıyla sulanıyor. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım. İzmir'e gitti, ne dedi; 'İHA'larınızı, SİHA'larınızı, TCG Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' dedi. Burada Yunan yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İHA'sı, SİHA'sı ve TCG Anadolu gemisi; onurumuz ve gururumuz. Bir milliyetçi bunu söyleyebilir mi? Televizyonda bunca insanımızın katili için ‘Apo Bey' diyen bir Büyükşehir Belediye Başkan'ı var. ‘Demirtaş bırakılmalı' diyor. Bir Türk milliyetçisi bunu söyleyebilir mi? Bunları söyleyeceksin sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri bitince ‘Türk milliyetçisiyim, kahrolsun PKK' diyeceksin. Hangisi doğru? Binlerce insanın katiline ‘Apo Bey' diyeceksin, seçim zamanı geldi mi ‘Ben Türk milliyetçisiyim' diyeceksin. Hangi sözünün arkasında durmuş ki.' sözlerini kullandı.