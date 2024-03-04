Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Ahmed Hassan
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis