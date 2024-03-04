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Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak.

Ekleme: 4.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 4.03.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Alanyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Augusto, Ahmed Hassan

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis