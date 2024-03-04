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Beyaz Gazete
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Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 4.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 4.03.2024 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde depremAkdeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem