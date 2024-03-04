AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar

Bitlis'in AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde saldırıya uğradı. Saldırganlar önce Ökmen'e sopalı ve bıçaklı saldırdı, daha sonra kurşun yağdırdı. Ökmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.

Bitlis'in AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde aracının önü kesildi. Saldırganlar önce Ökmen'e sopa ve bıçaklarla saldırdı, daha sonra kurşun yağdırdı.Kurşunların bacağına isabet ettiği belirlenen Ökmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.