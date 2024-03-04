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Beyaz Gazete
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AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar

Bitlis'in AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde saldırıya uğradı. Saldırganlar önce Ökmen'e sopalı ve bıçaklı saldırdı, daha sonra kurşun yağdırdı. Ökmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.

AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar
Ekleme: 4.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 4.03.2024 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar
Bitlis'in AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde aracının önü kesildi. Saldırganlar önce Ökmen'e sopa ve bıçaklarla saldırdı, daha sonra kurşun yağdırdı.

AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar

Kurşunların bacağına isabet ettiği belirlenen Ökmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar

Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

AK Partili belediye başkanı yardımcına silahlı saldırı! Aracının önünü kesip kurşun yağdırdılar