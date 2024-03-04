Adana'da akılalmaz olay! Portakal bahçesine gömdü

Sevgililer gününün gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., kız arkadaşı İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki belirtilen portakal bahçesine giderek çalışma başlattı.Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı da birkaç yüz metre uzaklıkta buldu.Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darp edilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı, sonrasında da vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü saptandı. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Polis ekipleri, teslim olan katil zanlısı Yaşar B.'nin yanı sıra isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sorgusunda, cinayeti kendinin işlediğini öne süren Yaşar B. ile diğer 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bu arada soruşturma kapsamında cinayete karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Kızının tişörtünü giyip, her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, 'Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler.Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Ben onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum' diyerek gözyaşı döktü.Kızının katledenlerden firar olanlara seslenen acılı anne: 'Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksın, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda firar geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Kızım gözlerinize baktığında, 'Beni bırak' dediğinde neden bırakmadın? Elinizi, doğurup, büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun' dedi.