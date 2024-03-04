ABD'yi kar fırtınası vurdu: Elektrik yok yollar kapalı! Kaliforniya eyaletinde hayat felç

ABD'nin batı eyaleti California'da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.Kar fırtınasını uyarısı verilen California'daki Sierra Nevada sıradağları yamacında yer alan Truckee kasabasındaki Truckee Gölü çevresi de karla kaplandı.Colfax ve Truckee arasında bulunan I - 80 otoyolu kar fırtınasının üçüncü günüde de görüş mesafesi nedeni ile kapalı kaldı.Eyaletin Sierra Nevada bölgesi dağlarında rüzgarın saatteki hızı 225'i bulurken kar fırtınası nedeniyle çok sayıda kayak merkezi kapılarını ziyaretçilerine kapattı.Anayollarda trafiğe neden olan kar fırtınasında California'da 39 bin hane ve işyerine elektrik verilemedi.Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, Tahoe Gölü bölgesi de dahil Sierra Nevada'nın orta kesimleri için 'çığ tehlikesi' beklendiği kaydedildi.