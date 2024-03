Uçakta türbülans kabusu: Çok sayıda yaralı var

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, United Airlines tarafından işletilen bir Boeing 787-10 uçağı, 'aşırı türbülans' yaşadığı bildirildikten sonra Cuma günü New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na (SWF) acil iniş yaptı. Olay sonucunda 20'den fazla yolcu yaralanırken, yedi yolcu da hastaneye kaldırıldı.Uçağın Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na (EWR) yaklaşırken şiddetli rüzgârlara yakalandığına inanılıyor. Karşılaşmanın ardından uçak havalimanına inişini iptal etti, birkaç bin feet tırmandı ve kuzeye SWF'ye yöneldi.United, Simple Flying'e yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Açıklamada, 'Cuma günü, United'ın 85 sefer sayılı uçağı Newark'ta şiddetli rüzgârların rapor edilmesinin ardından Stewart Uluslararası Havalimanı'na (SWF) iniş yapmıştır. Bir yolcu sağlık sorunu nedeniyle uçaktan indi ve diğer birkaç müşteri de olası hareket hastalığı nedeniyle sağlık personeli tarafından görüldü. Uçuş yakıt ikmali yaptı ve gece Newark'a devam etti' denildi.Flightradar24.com'a göre, N14016 tescilli uçak, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'ndan (TLV) UAL85 olarak hareket etti. 787 kapısından 11:30'da ayrıldı ancak 13:05'e kadar havalanmadı.Uçak 36,000 feet'e sıçramadan önce 34,000 feet'lik ilk seyir irtifasına çıktı. Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinden geçerken, uçak daha sonra 38.000 feet'e tırmandı ve olaysız görünen yolculuğunun geri kalanında batıya doğru devam etti.Uçuşun yaklaşık 10 saat 51. dakikasında, N14016 ilk alçalmasına başladı. Alçalmaya başladıktan on dakika sonra uçak 20.000 feet civarındaydı. Albany üzerinde uçan uçak güneye döndü. Poughkeepsie'nin batısından geçerken alçalma hızı yavaşlamıştı. Saat 17:25 civarında, uçak 4,200 feet civarında uçuyordu ve doğuya dönmeden önce kuzeye dönerek EWR'ye yaklaştı. Beş dakika sonra, uçak yaklaşma yolunu kesmek için hafifçe güneydoğuya döndü.Saat 17:35'te uçak 22L pistine son yaklaşma için sıraya girdi ve 3,000 feet'e kadar alçaldı. Daha sonra normal bir yaklaşma gibi görünen bir şekilde devam etti. Uçuş verileri, uçağın yaklaşık 17:37'de pist üzerinde sadece 350 feet havada olduğunu gösteriyor. Daha sonra 3,200 feet tırmanan uçak kuzeybatıya dönmeden önce havalimanının güneyinde uçmaya devam etmiştir. Dreamliner sonunda alçalmadan ve SWF'ye inmeden önce 4,200 feet'e ulaştı. . Flightradar24.com'a göre N14016 saat 18:00 sularında 27 numaralı piste güvenli bir şekilde iniş yaptı.Uçağın şiddetli türbülansla ne zaman karşılaştığı belli değil, ancak Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayı soruşturacağını açıkladı. FAA, mürettebatın bir yolcu acil durumu bildirdiğini ve bunun da yön değiştirmeye neden olduğunu söyledi.News 12 Westchester muhabiri Blaise Gomez'e göre uçakta 312 yolcu bulunuyordu. On beşi SWF'de sağlık görevlileri tarafından tedavi edilirken, yedisi St Luke's Cornwall Hastanesine götürüldü.