TOGG artık sürücüsünü yüzünden tanıyacak
Yeni gelen güncelleme ile farklı özelliklere kavuşan Togg T10X artık farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunmaya başladı. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak. 4 AYRI PROFİL Yepyeni bir arayüze kavuşan T10X kullanıcıları, böylelikle ekran arka planını diledikleri renk temasıyla oluşturabilecek. Bunun yanı sıra aracı kullanan farklı kullanıcılar için de profil bazlı kişiselleştirme hafızası devreye girdi. 4 farklı profil oluşturma imkânı sunacak olan T10X, her bir sürücü için ayrı ayrı uygulama düzenini ve kaydedilmiş ayarları hafızasına yükleyecek.
4 AYRI PROFİL
Yepyeni bir arayüze kavuşan T10X kullanıcıları, böylelikle ekran arka planını diledikleri renk temasıyla oluşturabilecek. Bunun yanı sıra aracı kullanan farklı kullanıcılar için de profil bazlı kişiselleştirme hafızası devreye girdi. 4 farklı profil oluşturma imkânı sunacak olan T10X, her bir sürücü için ayrı ayrı uygulama düzenini ve kaydedilmiş ayarları hafızasına yükleyecek.
YENİ YAZILIM DOLU DOLU
Yeni yazılım sayesinde araç içi ısı da yolculuk başlamadan önce kolaylıkla ayarlanabilecek. Sürücüler, iklimlendirme ayarlarını diledikleri gün ve saate göre planlayabilecek. Ayrıca şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan erişebilecek.
400 ARAÇTA TEST EDİLDİ
SES getiren yeni güncelleme, ilk etapta "yenilik elçisi" olarak adlandırılan 400 sürücünün hizmetine sunuldu. Bu sürecin ardından yeni yazılım, kullanıcıların teslim alma sıraları dikkate alınarak tüm araçlara tanımlanmaya başlandı.