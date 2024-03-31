TOGG artık sürücüsünü yüzünden tanıyacak

Yeni gelen güncelleme ile farklı özelliklere kavuşan Togg T10X artık farklı kullanıcılar için profil bazlı kişiselleştirme hafızası sunmaya başladı. Dört farklı profil oluşturmaya imkân tanıyan T10X, her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlayacak. 4 AYRI PROFİL Yepyeni bir arayüze kavuşan T10X kullanıcıları, böylelikle ekran arka planını diledikleri renk temasıyla oluşturabilecek. Bunun yanı sıra aracı kullanan farklı kullanıcılar için de profil bazlı kişiselleştirme hafızası devreye girdi. 4 farklı profil oluşturma imkânı sunacak olan T10X, her bir sürücü için ayrı ayrı uygulama düzenini ve kaydedilmiş ayarları hafızasına yükleyecek.

Türkiye'nin dört bir yanında, 23 bini aşkın kullanıcıya teslimatı yapılan TOGG T10X, yeni yazılım sürümü bir kez daha heyecanlandırdı. Son güncelleme ile kullanıcılar, yüz tanıma sisteminin yanı sıra iklimlendirme programlarını da önceden planlayıp, araca binmeden önce iç ısıyı diledikleri şekilde ayarlayabilme imkânına kavuştu. Bunun yanı sıra bilgi ekranındaki uygulamalar da tam ekran olarak ve farklı renk seçenekleriyle kullanıma sunuldu.Yepyeni bir arayüze kavuşan T10X kullanıcıları, böylelikle ekran arka planını diledikleri renk temasıyla oluşturabilecek. Bunun yanı sıra aracı kullanan farklı kullanıcılar için de profil bazlı kişiselleştirme hafızası devreye girdi. 4 farklı profil oluşturma imkânı sunacak olan T10X, her bir sürücü için ayrı ayrı uygulama düzenini ve kaydedilmiş ayarları hafızasına yükleyecek.Yeni yazılım sayesinde araç içi ısı da yolculuk başlamadan önce kolaylıkla ayarlanabilecek. Sürücüler, iklimlendirme ayarlarını diledikleri gün ve saate göre planlayabilecek. Ayrıca şarj seviyesi, lastik hava basıncı ve konum gibi bilgilere uzaktan erişebilecek.SES getiren yeni güncelleme, ilk etapta "yenilik elçisi" olarak adlandırılan 400 sürücünün hizmetine sunuldu. Bu sürecin ardından yeni yazılım, kullanıcıların teslim alma sıraları dikkate alınarak tüm araçlara tanımlanmaya başlandı.