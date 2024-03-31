Seçim kavgası can aldı! Diyarbakır'da muhtarlık tartışması büyüdü: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.Takviye ekipleri bölgeye sevk edildiKavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.