Seçim gününde acı kayıp! Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti
Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sandık başından üzücü haber geldi...
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlandı.
Çay burada sandık görevlisi Cafer Saban'a 'Cafer' diye seslenerek yere düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde oturan Hasan Çay'ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
'Arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış'
Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay, 'Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış' dedi.
'En son 'Cafer' dedi'
Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, 'Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı' diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlandı.
Çay burada sandık görevlisi Cafer Saban'a 'Cafer' diye seslenerek yere düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde oturan Hasan Çay'ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.
'Arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış'
Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay, 'Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış' dedi.
'En son 'Cafer' dedi'
Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, 'Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı' diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.