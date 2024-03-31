Oy kabininde çektiği fotoğraf olay oldu: Gereksiz masraf

Türkiye genelinde 81 ilde devam eden seçimler, renkli ve tartışmalı anlara sahne olmaya devam ediyor. Sıra dışı kostümleriyle sandık başına gidenler, sandık başında yaşanan kavgalar güne damga vurdu. Son olarak, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir görüntü geldi.

Ülke genelindeki seçimler hala devam ederken ilginç kareler de gelmeye devam ediyor. Son olarak bir vatandaşın oy kabininde çektiği fotoğraf gündem oldu.Oy kabinine giren vatandaşın çektiği fotoğrafta muhtarlığın gereksiz olduğunu ifade ettiği bir not görüldü.Vatandaşın notunda şu satırlar yer aldı:'Büyükşehirlerde muhtar olmasın, sadece köylerde olsun! Gereksiz masraf'