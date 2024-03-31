Görevli olduğu sandık başında kalp krizinden öldü

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Turgut Reis Ortaokulu'nda meydana geldi. CHP'den 5'inci sıra belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, partisi tarafından görevlendirildiği sandık başında beklerken bir anda fenalaşıp, yere yığıldı.Çakır için diğer görevliler 112'yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi...Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır'ın seçim görevi sırasında hayatını kaybettiğini doğruladı. Dural, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul'un tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Bu acı haberi derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.