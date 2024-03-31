Ev sahiplerinin dikkatine! 2024 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Kimler muaf? İşte tüm detaylar

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2024 yılının ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Ödemeler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı boyunca yapılacak. İsteyen iki taksiti peşin olarak ödeyebiliyor. Türkiye sınırları içerisinde taşınmazı bulunan herkes emlak vergisini ödemekle yükümlü. Bu yıl, 2023 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlarla 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisi ödeyecek. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla ait olan verginin tamamını ödeyecek. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacak. Peki bu yıl ödenecek vergi nasıl hesaplanacak? Kimler ödeme yapacak, kimler muaf olacak? Merak edilen tüm detayları yazdık.Yeniden değerleme oranının eklenmesiyle emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan değer dikkate alınmıyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda çıkan bu vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü, arazilerde büyükşehirlerde binde 2'si, diğer illerde binde 1'i hesaplanıyor. Ödeme esnasında kültür payı için verginin yüzde 10'u kadar katkı payı alınıyor.Bu yıl gayrimenkul alanların ise yılsonuna kadar bulunduğu ilçenin belediyesine bildirim yapması gerekiyor. Tapu tescil tarihi yılın son üç ayında olması durumunda tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabilir. Emlak vergi bildirimi için ilgili belediyeye tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası ile müracaat ediliyor. Bu işlem e-Devlet'ten de yapılabiliyor.Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebililir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Ayrıca E-devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazi, engelli, şehit, dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmeli. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.Emlak Vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlanmıştı. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. 2024 ara yıl olduğundan bu yıl da yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesap yapılacak. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklanmıştı. Buna göre yüzde 29.23 artış olacak.Evin 2023 yılı emlak vergi değeri:1 milyon TLYeniden değerleme oranının yarısı:(yüzde 58.46/2):yüzde 29.23Evin 2024 yılı emlak vergi değeri:1 milyon 292 bin 300 TLVerginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri:1 milyon 292 bin liraBu değerin binde 2'si2 bin 584 liraKültür payı (yüzde 10): 258 liraÖdenecek vergi: 2 bin 842 lira