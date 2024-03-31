DEM Parti’den çirkin provokasyon: Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler!

Şırnak’ta otobüslerle toplu olarak oy kullanmaya gelen askerlere okul önlerinde bulunan DEM Partililer tepki göstererek hakaret etti. Çıkan olaylarla bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Provokasyonun bir diğer adresi Ağrı ve Mardin’di. DEM’li milletvekilleri bölge halkını güvenlik güçlerine karşı kışkırtmaya yeltendi.

Türkiye, yerel yönetim seçimleri için sandığa gitti. Doğu illerinde oy verme işlemi saat 07.00'da başlayıp saat 16.00'da sona erdi. Belediye seçimlerinde oy kullanmak amacıyla askerler otobüslerle okullara getirildi.Bu sırada oy işlemlerinin sürdüğü bir okulda DEM Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, askerlerin dışarıdan getirildiğini iddia ederek, vatandaşların tepki göstermesini istedi. Bu sırada bir grup DEM partili, askerlere hakaretler etmeye başladı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, benzer bir olay da Mardin ve Ağrı'da da yaşandı. DEM Partililer kaybetme durumu olan Savur ve Dargeçit ilçelerinde ilçede görev yapan güvenlik güçlerinin oy kullanmasına tepki gösterdi. Savur ilçesine giderek burada açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, dışarıdan askerlerin getirilerek oy kullandıklarını iddia ederek, vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.Ağrı'da da DEM Milletvekili Sırrı Sakık, yanına aldığı partililerle birlikte okulları gezerek, 'Dışarıdan getirilen askerlere oy' kullandırıyorlar iddiasına bulunarak bölge halkı ve güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye çalıştı.