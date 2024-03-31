Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemli olduğunu, El Fetih ve Hamas'ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçmek için birlikte çalışmanın gerekli olduğunu belirtti.



HOLLANDA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni genel sekreterden beklentilerini de ifade etti.



Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini bildirdi.



MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.