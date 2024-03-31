Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor

Türkiye'de milyonlar bugün yerel yöneticilerini seçmek için oyunu kullandı ve sandık başına gitti.Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, yurt genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu.Yurt genelinde oy verme işlemi tüm hızıyla devam ederken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.AK Parti kanadında sessizlik dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı saat belli oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı bildirildi.Ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği aktarıldı.