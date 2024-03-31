Beşiktaş’ta tarihi değişim! 10 isim gidiyor, 10 isim geliyor: Süper Lig’in eski yıldızı geri dönecek…

Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırmıştı.Güneş'in ardından Burak Yılmaz ve daha sonra da Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.Son olarak çareyi Fernando Santos'u getirerek arayan Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcıyla Türkiye Kupası'nı hedefliyor.Devre arasında da kadrosuna iki önemli takviye yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun ilk 11'ini oluşturmak için de yoğun bir çaba var.Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu doğru ve güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmak için çalışmalarına şimdiden başladı.Büyük bir operasyona girişecek olan siyah-beyazlılar, bu nedenle 6 yönetim kurulu üyesinin içerisinde yer aldığı ve Hüseyin Yücel'in başkanlık ettiği transfer komitesi oluşturdu.Kartal'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuların haricinde 10 isimle daha yollar ayrılacak. Yerlerine ise 10 takviye yapılacak.Özellikle gelecek sezon kontratı bulunan 18 yabancının çoğunu gönderip yeni sezonda değişecek 12 yabancı kuralına göre 4 takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, ciddi bir yerli oyuncu atağına da girişti.Yönetim; Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan ve Başar Önal gibi isimler için temas halinde.Ayrıca eski oyuncusu Emirhan İlkhan da Beşiktaş'ın listesinde bulunan futbolculardan.Beşiktaşlı kurmaylar, milli futbolcular ve gurbetçi oyuncular üzerine çok geniş kapsamlı liste oluşturdu.Hedef ise kadronun Türk oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak.