Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid'in kararı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Milli futbolcumuz için talipler çıkmaya devam ederken, bir bomba daha patladı. Bundesliga devleri ve La Liga ekipleri genç yıldızı listesine alırken, Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...Milli futbolcumuz için talipler çıkmaya devam ederken, bir bomba daha patladı.Bundesliga devleri ve La Liga ekipleri genç yıldızı listesine alırken, Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar...Real Madrid'de son dönemde süre almaya başlayan ve A Milli Takım'ın Avusturya maçında 11'de sahaya çıkan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor.Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı.Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.İspanya basınında çıkan son haberlere göre; Arda Güler'e bu kez Bundesliga'nın 2 devi tlaip oldu.Bayern Münih, genç futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek isterken Borussia Dortmund, Real Madrid'e kiralama önerisinde bulundu.Ayrıca Las Palmas ve Getafe'nin, önümüzdeki sezon Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Haberlerde; Arda'nın yaz takımdan ancak kiralık formülüyle ayrılabileceği ve satışın asla gerçekleşmeyeceği vurgulandı.Kiralama formülü konusunda ise EURO 2024 ve ligin son haftalarındaki performanslara göre karar verileceğinin altı çizildi. (Hürriyet)