Yerli ve milli aracımız güncellendi! TOGG'un yeni özellikleri neler?

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli aracımız TOGG'a yeni güncelleme geldi. Yepyeni özelliklere sahip olan TOGG pek çok vatandaşın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu nedenle birçok vatandaş, 'TOGG'un yeni özellikleri neler?' sorusunu araştırabiliyor.TOGG'dan yapılan açıklamada, 'Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.' ifadelerine yer verildi.Yerli ve milli aracımız TOGG'un gelişimi milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Ayrıca yapılan açıklamada, yerli ve milli aracımıza yeni güncelleme geldiği belirtildi. Bu nedenle pek çok vatandaş, 'TOGG'un yeni özellikleri neler?' sorusunun cevabını merak ediyor.Yerli ve milli aracımız TOGG'un yeni özellikleri aşağıda yer alıyor.Yeni Renk Temaları ve Akıllı Cihaz Profil Kişiselleştirmesi