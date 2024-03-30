Yerli ve milli aracımız güncellendi! TOGG'un yeni özellikleri neler?
Yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'a yeni güncelleme geldi. Bu nedenle pek çok vatandaş, 'TOGG'un yeni özellikleri neler?' sorusunu araştırabiliyor. Yerli ve milli aracımızın yeni özellikleri...
Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli aracımız TOGG'a yeni güncelleme geldi. Yepyeni özelliklere sahip olan TOGG pek çok vatandaşın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu nedenle birçok vatandaş, 'TOGG'un yeni özellikleri neler?' sorusunu araştırabiliyor.
TOGG'dan yapılan açıklamada, 'Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.' ifadelerine yer verildi.
YERLİ VE MİLLİ ARACIMIZ TOGG'UN YENİ ÖZELLİKLERİ
Yerli ve milli aracımız TOGG'un gelişimi milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Ayrıca yapılan açıklamada, yerli ve milli aracımıza yeni güncelleme geldiği belirtildi. Bu nedenle pek çok vatandaş, 'TOGG'un yeni özellikleri neler?' sorusunun cevabını merak ediyor.
Yerli ve milli aracımız TOGG'un yeni özellikleri aşağıda yer alıyor.
Yeni Renk Temaları ve Akıllı Cihaz Profil Kişiselleştirmesi
Zenginleştirilmiş Dairesel Kumanda ve Akıllı Cihaz Profil Kişiselleştirmesi
Trumore Akıllı Cihazım ve T10X Zemin Görüntüleme Teknolojisi