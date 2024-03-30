Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 26°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 23°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 10°C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP 12°C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 15°CParçalı bulutluKARS °C, 14°CParçalı bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı bulutluVAN °C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 21°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu