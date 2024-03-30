Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler yapıldı

Hayvan hastalıkları tazminat desteği, tarımsal yayın ve danışmanlık desteği ve damızlık ana arı desteği ilgili üreticilerin hesaplarına yatırıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını paylaştı.Bakanlığın hesabından yayınlanan mesajla birlikte, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, şu ifade kullanıldı:Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık.Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayın ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.