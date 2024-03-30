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Ardahan'da deprem meydana geldi

AFAD'ın açıklamasına göre; Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken; merkez üssünün Gürcistan olduğu kaydedildi.

Ekleme: 30.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Ardahan'da deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın açıklamasına göre; Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 16:44'te 4.6 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Gürcistan olduğu açıklandı.

AFAD, depremin derinliğini ise 7.61 km olarak kaydetti.

Ardahan'da deprem meydana geldi