Ardahan'da deprem meydana geldi
AFAD'ın açıklamasına göre; Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken; merkez üssünün Gürcistan olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın açıklamasına göre; Ardahan'ın Posof ilçesinde saat 16:44'te 4.6 büyülüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Gürcistan olduğu açıklandı.
AFAD, depremin derinliğini ise 7.61 km olarak kaydetti.
Depremin merkez üssünün Gürcistan olduğu açıklandı.
AFAD, depremin derinliğini ise 7.61 km olarak kaydetti.