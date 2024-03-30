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18 ilde Sibergöz-30 operasyonu: 40 gözaltı

Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 30.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
18 ilde Sibergöz-30 operasyonu: 40 gözaltıAdana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.