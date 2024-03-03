Torun ve sevgilisinden soygun planı: Merdivenden itilen dede öldü!

Tüyler ürperten olay 25 Şubat'ta yaşandı. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını fark etti.Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt'u merdivenden itti. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan adam önceki gün hayatını kaybetti. Cenazesi Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Polis ise güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi.H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.'ye haber verdiği ortaya çıktı.Düzenlenen 'Kukla' operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi.Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı.