Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.İşte depreme dair tüm detaylar;Büyüklük:3.7 (Mw)Yer:Sincik (Adıyaman)Tarih:2024-03-03Saat:06:20:43 TSİEnlem:38.12417 NBoylam:38.56278 EDerinlik:7 km