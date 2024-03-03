Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-03-03
Saat:06:20:43 TSİ
Enlem:38.12417 N
Boylam:38.56278 E
Derinlik:7 km
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-03-03
Saat:06:20:43 TSİ
Enlem:38.12417 N
Boylam:38.56278 E
Derinlik:7 km