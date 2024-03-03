  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

Ekleme: 3.03.2024 - 08:16 Güncelleme: 3.03.2024 - 08:23 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 06.20'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2024-03-03

Saat:06:20:43 TSİ

Enlem:38.12417 N

Boylam:38.56278 E

Derinlik:7 km

Son dakika: Adıyaman Sincik'te deprem | AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ