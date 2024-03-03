Son dakika: 81 ilde ÇEMBER - 13 operasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3.675 firari yakalandı

81 ilde 4 gündür devam eden ÇEMBER - 13 operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 3.675 firari yakalandı.'Firari Suçlular için Çember Daralıyor' diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden 'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız' paylaşımında bulundu.Yerlikaya, operasyonu yöneten valileri, kaymakamları, İl Jandarma Komutanlarını, İl Emniyet Müdürlerini, Sahil Güvenlik ve polis - jandarma ekiplerini tebrik etti.