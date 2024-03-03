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Beyaz Gazete
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Rize'de çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü!

Pazar ilçesine bağlı Seslidere köyünde çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü. Yangında 20 dönüm alan küle döndü.

Ekleme: 3.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 3.03.2024 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Rize'de çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü!
İlçeye bağlı Seslidere Köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen edenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü Ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.