Rize'de çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü!

İlçeye bağlı Seslidere Köyünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen edenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede 5 noktada yayıldı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü Ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekiplere köylüler de hortumla su tutarak yardım etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası 5 saatte söndürülen yangında 20 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.