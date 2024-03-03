  • USD: 31,24 - 31,30
  • EURO: 33,78 - 33,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu: 26 terör şüphelisi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 3.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 3.03.2024 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 26 terör şüphelisi yakalandı!Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 26 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD-YPG, 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.