Kayseri’de kayınbirader dehşeti

Merkez Melikgazi İlçesi Mim-Sin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde karşılayan enişte Sertan Temel ile kayınbiraderi Yener K, arasında miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yener K, yanında bulunan tabancayla eniştesine kurşun yağdırdı. Enişte Sertan Temel ağır yaralanırken Yener K ile aracına binerek kaçmak istedi. Bu sırada aldığı kurşun darbeleri sonucu yere düşen eniştesinin üzerinden otomobille geçen Yener K, kayıplara karıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı muayenede Sertan Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sertan Temel'in cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet zanlısı kayınbirader Yener K'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.