Kayıp çocuk Mehmet'in cansız bedenine 70'inci saatte ulaşıldı

VAzerbaycan Parkı'nda 4 gün önce kaybolan ve yaklaşık 200 kişilik personel ile gece gündüz aranan 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cesedi, edinilen bilgilere göre jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesi Adranos Deresi'nde ağaca takılmış şekilde bulundu.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.