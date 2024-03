İstanbul’da akıl almaz olay! Cennetten arsa vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdı: Okunmuş su içip…

İstanbul'da Yusuf C., geçirdiği hastalıktan dolayı kesin bir tedavi bulamadığını öğrendi. Komşusunun de önerisiyle nefesi kuvvetli olduğu iddiasıyla İbrahim E. isimli kişiye gitti. Okunmuş su içip sözde cemaate dahil olan Yusuf C., iyileştiğini iddia ederek akrabalarını da İbrahim E.'ye yönlendirdi. Peygamber Efendimiz ile görüştüğünü iddia eden İbrahim E., "Peygamber efendimizle görüştüm. Bana bir şirket kurup bunun üzerinden fabrika kurmamı söyledi. Size cenneti vaat ediyorum" diyerek cemaat üyelerinden para istedi. Kredi çekip evini satarak parayı İbrahim E'ye teslim eden vatandaşlar çok geçmeden dolandırıldığını fark ederek savcılığa gitti!

İstanbul'da hasta bir vatandaş komşusunun önerisiyle gittiği bir kişinin kendisini okumasıyla şifa bulduğunu düşünerek kurduğu cemaate üye oldu. Skandal olay 2020-2021 yılları arasında meydana geldi. Yusuf C., geçirdiği bir hastalıktan dolayı tıbben kesin bir tedavi bulamadığı için komşusunun önerisiyle nefesi kuvvetli olduğu iddiasıyla İbrahim E., isimli kişiye yönlendirildi. Hastalığına tedavi arayan Yusuf C., eşi Neslihan C. ile gittiği İbrahim E.'ye ücreti karşılığında dua okumasını istedi.İddiaya göre İbrahim E., Allah rızası için dua ettiğini bu nedenle herhangi bir ücret talep etmediğini söyleyerek suya dua okuyarak bir dönem suyu içmesini istedi. Yine iddiaya göre suyu içen Yusuf C., şifa bulunca akrabalarıyla birlikte İbrahim E.'nin kurmuş olduğu cemaate üye olup sık sık sohbetlere katılmaya başladı. Toplantılarda bazı cemaat üyeleri İbrahim E.'nin rüya âleminde peygamber efendimizle görüştüğünü anlatarak sözde cemaatin liderini övmeye başladı.Bir toplantı sırasında İbrahim E., ve yönetimde olan akrabaları cemaat üyelerini toplayarak, 'Ruhani alemde peygamber efendimizle görüştüm. Bana Allah yolunda harcama yapmam için bir fabrika kurmamı emretti. Bu fabrikayı sizlerin yapacağı yardımla kurarak hayata geçireceğiz. Daha sonra sizlere aldığımız paraları iade edeceğiz.' diyerek para yardımı talebinde bulundu. Cemaat üyeleri liderlerinin talebi üzerine para toplamaya başladı.Aradan geçen bir süre sonra yapılan başka bir toplantıda toplanan paranın yeterli olmadığı belirtilerek bu kez evi arabası, arsası olanın bunları satması ya da kredi çekmesi istendi. Cemaatin üyeleri bu talebi de kabul ederek yerine getirdi. Yapılan yardımların geri iadesinin yapılacağı söylenmesinin üzerinden geçen zamana rağmen fabrika kurulmamış çekilen krediler yavaş yavaş ödenemeyecek hale gelmeye başladı.Liderleriyle konuşmak isteyen cemaat üyeleri ise yine iddiaya göre bu kez sert bir dille eleştirilerek destek taleplerini isteyenlerin günaha girmeye başladığı şeklinde cevaplar almaya başladı. Durumdan şüphelenmeye başlayan Yusuf C., cemaat içerisindeki arkadaşlarıyla dolandırılma ihtimallerini konuşmaya başladı. Bunun üzerine konudan haberdar olan İbrahim E., ve akrabaları Yusuf C.'nin günaha girdiğini belirterek parasını da vermeden cemaatten uzaklaşmasına karar verdi.Bir süre sonra cemaatin farklı üyelerinden tehditler almaya başlayan aile üyelere cennet vaadiyle 6 evinden 3'ünü ve bir adet arsasını kaptırdıklarını öğrendi. Dolandırıldığını anlayan yaklaşık 25 kişi soluğu savcılıkta alarak İbrahim E., Nevzat K., Kuntay E., Erburak K., Ali D., ve Derviş D., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.