İbrahim amca, Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar
Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangınında evi hasar alan İbrahim Amca, Murat Kurum'u anlattı. İbrahim Amca, "Yangından sonra bana 15 günde ev yaptı, Murat Kurum verdiği sözü tutar, İstanbul'u başka bir İstanbul yapar." dedi.
Manavgat'ta 2021 yılında çıkan orman yangını sırasında 'Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam' diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti
15 GÜNDE EVİ TESLİM EDİLDİ
Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.
MURAT KURUM SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım' ifadelerini kullandı.