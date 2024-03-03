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Beyaz Gazete
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Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adana'da 41 milyon 407 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 3.03.2024 - 11:05 Güncelleme: 3.03.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyon ve depoda arama yaptı.

Ekiplerce, 5 milyon 157 bini dolu 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, M.U.B. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi


Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi