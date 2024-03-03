Adana'da 36 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyon ve depoda arama yaptı.Ekiplerce, 5 milyon 157 bini dolu 41 milyon 407 bin makaron ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, M.U.B. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.