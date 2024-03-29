Terör propagandasına geçit yok! 4 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor.Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda Didim, Efeler ve Germencik ilçelerinde terör örgütü TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapmak suçundan 4 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ediyor.