O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!

Hatay Defne'de Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesindeki Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.