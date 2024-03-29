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O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!

Hatay Defne'de Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Ekleme: 29.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!
Hatay'ın Defne ilçesindeki Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.

O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!

Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!

Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

O ilimizde ilginç keşif: Bahçesini kazarken buldu!